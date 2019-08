Joven se parece a Brad Pitt y es acosado por las mujeres en la calle

LONDRES, INGLATERRA.- Nathan Meads no busca la fama ni tener fans, pero su gran parecido con el actor estadounidense Brad Pitt le ha causado ya algunos problemas.



El joven de 33 años es residente de Stoke Mandeville, Inglaterra, y desde hace una década la gente lo confunde con el galán de Hollywood.



La fama no siempre es buena, considera Meads, quien perdió a su anterior pareja precisamente por la atención que capta en las calles al ser confundido con el ex de Angelina Jolie.



"Ella odiaba que no podíamos ir a algún lado sin que se me acercaran las mujeres a pedirme fotos", detalla.

Meads aseguró que a todos los lugares a los que iba era asediado por las mujeres, quienes le pedían autógrafos y hasta besos.



"Cuando voy a las tiendas, veo a los fans detrás del vidrio empujándose unos a los otros pensando que soy Brad Pitt, es una locura", agrega.

Asediado por las chicas

Si bien el parecido con el actor de Hollywood le jugó una mala pasada con su anterior novia, en la actualidad le ayudó a encontrar el amor.

Recuerda que Adiel Mckinven, de 30 años, le escribió para felicitarlo por su gran parecido a Pitt, por lo que Meads aprovechó la oportunidad para invitarla a salir.



Después de varias salidas y compartir muchas cenas, ambos terminaron siendo pareja. Pese a su gran parecido con Pitt, el obrero se considera humilde y modesto.

"No soy uno de esos hombres que piensan que son muy guapos… aunque tuve bastantes novias, pero nunca pensé que era uno de esos hombres con los que todo el mundo se imagina como es el caso de Brad Pitt", concluyó.



Hasta el momento, el coprotagonista de "Había una vez en Hollywood" no se ha pronunciado sobre el parecido del joven inglés con él.