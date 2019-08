EE UU: Padre mata a su bebé por estar llorando  

STILLWATER, ESTADOS UNIDOS.- Fiscales en Minnesota dijeron que un padre dejó caer al suelo a su hijo de 5 meses de manera intencional porque el bebé estaba llorando y molesto.



Matthew Hoisser, de 35 años, de Woodbury, está acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo Gus en abril. La fianza de Hoosier se fijó en 350,000 dólares el viernes.

The St. Paul Pioneer Press informó el lunes que un juez del condado Washington también ordenó al acusado no tener contacto con su esposa, Nicole, que está embarazada.



Su abogado John Leunig declaró que la orden no es necesaria porque la esposa de Hoisser lo apoya. Una audiencia sobre la orden de restricción está programada para el lunes.



Una denuncia penal detalla que Hoisser dijo a los investigadores que estaba frustrado porque el bebé estaba "siendo difícil" y por eso lo dejó caer. El niño murió de un trauma por fuerza contundente varios días después en el Hospital Infantil de Minneapolis.

