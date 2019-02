﻿Estudio revela que las rayas de cebras ahuyentan a insectos

LONDRES, INGLATERRA.- ¿Por qué las cebras tienen rayas? Tal vez para deslumbrar a las moscas y otros insectos.



Esa conclusión fue a la que llegaron los científicos de la Universidad de Bristol y de la Universidad de California en Davis, quienes experimentaron con vestir a caballos con abrigos de rayas blancas y negras a fin de determinar por qué las cebras tienen rayas.



Los investigadores hallaron que los tábanos se paraban en los caballos vestidos con menos frecuencia que aquellos sin abrigos de rayas. Dicen que esta es otra prueba de que las rayas de las cebras ofrecen protección contra los insectos que succionan sangre y que propagan enfermedades.



Martin How, miembro del equipo de la Universidad de Bristol, dijo que "las rayas podrán deslumbrar a las moscas de alguna forma una vez que están lo suficientemente cerca para verlas con sus ojos de baja resolución".



La investigación se publicó en la revista Public Library of Science ONE.