Dejan en libertad al excomisionado Ambrosio Maradiaga por caso de lavado de activos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La sala II del Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional desarrolló este martes el juicio oral y público contra el comisionado en condición de retiro, Ambrosio Maradiaga Ordóñez.



El exjerarca policial era acusado por el delito de lavado de activos por un patrimonio de más de 6.8 millones de lempiras, sin embargo, el Poder Judicial informó que tras "no poder acreditar delito precedente, la Sala II del Tribunal de Sentencia Nacional dictó sobreseimiento definitivo al ciudadano Maradiaga Ordóñez".

Por su parte, Lucía Villars, portavoz del Poder Judicial, manifestó que "el ente acusador del Estado y la Procuraduría General de la República han solicitado dictar un fallo absolutorio ya que los mismos no pueden acreditar un delito precedente al delito de lavado de activos”.



La solicitud de ambas instituciones es basada en la reforma de la Ley de Lavado de Activos aprobada por el Congreso Nacional el año pasado.

Luego de la resolución del juez, Maradiaga se pronunció contento ante los medios de comunicación y aseguró que nunca tuvo una falta con la ley.



"A mí no me hubiera corrido nadie, porque jamás tuve una falta en nuestra Policía. La amo, la adoro, así como amo a mi familia, mis hijos y me extraña que siendo un hondureño bien nacido se me haya hecho esto. Fueron tres años, yo no le deseo a nadie que caiga en eso", manifestó a su salida de los tribunales.

Debido a que Ente Acusador del Estado ha indicado que no puede acreditar delito precedente al delitos de Lavado de Activos, Sala II del #TribunalSentenciaNacional dicta Sobreseimiento Definitivo al ciudadano Ambrosio Maradiaga Ordoñez. pic.twitter.com/jeQeqpwhtI — Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) January 4, 2022

Señalamientos y captura

Maradiaga Ordóñez fue capturado el 9 de marzo de 2019, cuando se encontraba en una hacienda de su propiedad den Guaimaca, Francisco Morazán.



Hasta el lugar llegaron miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) tras los señalamientos de lavado de activos contra Ambrosio, quien fungió como inspector general de la Policía Nacional.

Según el informe, el Ministerio Público (MP) acusaba al excomisionado de incrementar su patrimonio económico de forma incongruente en un periodo de siete años, es decir, de 2007 a 2014.



El ente aseguraba que Ambrosio Maradiaga había realizado movimientos financieros atípicos de casi siete millones de lempiras durante ese tiempo, siendo el año 2010 el que más incremento había reflejado.



En total, se alegó que su patrimonio no justificado correspondería a 6,855,113.93 lempiras. Tras la captura también se procedió al aseguramiento de 23 bienes entre casas, una finca, cuentas bancarias y otros bienes, presuntamente de su propiedad.

Luego, el 1 de julio de 2020, un tribunal lo favoreció con la medida de arresto domiciliario, pues la defensa de Maradiaga argumentó que padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que le permitió abandonar el Primer Batallón de Infantería.



Maradiaga Ordóñez ingresó a la institución policial en 1981 y solicitó su retiro en 2014, cuando fungió en el grado de comisionado.

