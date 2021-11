Santos Orellana tras su captura por lavado de activo: "No tengo nada que esconder"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de su captura en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en la capital de Honduras, el candidato a la presidencia Santos Rodríguez Orellana aseguró que no tiene nada que esconder y que le están orquestando una venganza por todas las denuncias que ha hecho en el pasado.



El capitán en condición de retiro por baja deshonrosa era esperado por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) en la terminal aérea.



"Qué me van a encontrar lavados de activos sino tengo nada. Deberían presentar requerimiento fiscal a ese montón de narcos", criticó el presidenciable mientras era detenido. Su detención fue transmitida vía Facebook Live.



El también presidenciable independiente instó a las autoridades que investiguen al presidente de la República y acotó: "¿Así van a capturar a Juan Orlando también? Me imagino que también le están presentando requerimiento fiscal, esto debe ser parejo".

"Es venganza del presidente porque su hermano está preso en Estados Unidos", agregó.



"Esta es la justicia en nuestro país. Estamos viendo lo ilegal de esto, cómo es posible que soy capturado porque estoy en lavado de activos y narcotráfico. A mí me pueden buscar lo que quieran, yo no tengo nada que esconder", finalizó.



Santos Orlando Rodríguez Orellana fue inscrito por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidato presidencial del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE).



Además, capturaron a su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y a su suegra Reina Lizeth Bonilla.

Investigación

El requerimiento del Ministerio Público señala que de acuerdo a las investigaciones, Santos Orellana en los operativos en los que encontraba dinero o droga en Brus Laguna, departamento de Gracias Dios, no lo declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado.



Además, indica que las armas decomisada eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.



También se le señala de estar involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la DEA .