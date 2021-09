Consejo Nacional Electoral avisa a Finanzas que no pagaría vía Siafi

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En rebeldía ante el Congreso y Finanzas se declaró este viernes el Consejo Nacional Electoral (CNE) al anunciar las consejeras Ana Paola Hall y Rixi Moncada que no acatarán la orden de pagar sus deudas a través del Sistema de Administración Financiera (Siafi).



“No enviaremos nuestra lista de personal para que sea revisado por Finanzas para que tengan que hacer coordinaciones para sus pagos”, dijo Hall en su último día como presidenta del CNE.

“Tampoco aceptamos que tengamos que depender para los desembolsos y los pagos para las contrataciones de los distintos bienes y servicios de un ente que no es el CNE”, añadió.



Dijo que este día, por mayoría de votos, se le mandó una resolución a Finanzas donde se le dice que no van a acatar la orden del Congreso de pagar a través del Siafi.



La resolución no fue firmada por el consejero Kelvin Aguirre, quien asumirá hoy la titularidad del CNE. No se sabe qué decisión tomará Aguirre sobre este caso ya como presidente.

