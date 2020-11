"Dios ha escuchado las oraciones del pueblo hondureño": JOH tras respuesta sobre ayuda internacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció a Dios y a la comunidad internacional por la ayuda al país tras el paso de la tormenta tropical Iota.



"Hemos pasado momentos muy difíciles estas horas atrás, estos días atrás, pero gracias a Dios todo lo que se pronosticaba con respecto a esta tormenta, que llegó a ser huracán categoría 5, no representó en la práctica el enorme daño o destrucción como se había pronosticado", agradeció el mandatario.

JOH también destacó la voluntad de la persona que hicieron caso al llamado y salieron de las zonas vulnerables, donde Iota dejá, hasta ahora, inundaciones y deslizamientos.



“La gente actuó con mucha disciplina. El llamamiento que ustedes los medios nos ayudaron a hacer fue acatado y evacuar más de 60,000 personas, y otros que se movilizaron por su cuenta, no ocurre en cualquier día en cualquier país; se hizo de manera disciplinada”.



Agregó que “seguimos con las tareas de ayuda humanitaria, es crucial que la gente no regrese aún a las zonas de riesgo”, al mismo tiempo que agradeció “al pueblo hondureño, que se ha volcado a ayudar, a las iglesias, a las empresas y todo el aparato del Estado”.

Reunión G-16

Por otro lado, Hernández informó que solicitó ayuda en una reunión con el G-16, a quienes les planteó la hoja de ruta "que intentamos seguir, cómo nos vamos a complementar".

“He sentido mucha voluntad de los cooperantes, de los amigos de Honduras”, expresó el gobernante. Además, dijo que sostuvo una conversación virtual con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y con su equipo allá en Washington.



“Le explicamos la necesidad de hacer un equipo con todos los otros multilaterales para apoyar con ayuda humanitaria y tareas de rehabilitación”, indicó. Al mismo tiempo que prometió que va a “abogar por que al menos entre 60,000 y 70,000 familias puedan tener lo básico, familias que lo perdieron todo, pero priorízanos la vida”.

