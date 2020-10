Zonas de Honduras que estarán sin electricidad este viernes 16 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras compartió la lista de sectores que estarán sin electricidad este viernes 16 de octubre de 2020.



El servicio energético se suspenderá a partir de las 8:00 de la mañana y se restablecerá hasta las 4:00 de la tarde, según detalló el consorcio a través de sus redes sociales.

DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Aeropuerto Toncontín

Colonia 15 de Septiembre

Colonia América

Altos de la Colonia América

Colonia San Luis

Camosa

Perisur

Colonia Suazo Córdova,

Colonia Merrian

Zunlacal

Colonia Modesto

Colonia Venecia

Colonia Santa Bárbara

Colonia Rivas

Colonia Canadá

Colonia Las Brisas

Colonia Betania

Metro Mall

Plaza Milenium

Stibys

Colonia Nueva Esperanza

Colonia La Pradera

Flor del Campo

Colonia Las Delicias

La Burrera

Colonia La Rosa

Colonia Siri Zúñiga



ARIZONA, ATLÁNTIDA (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea El Boquete

Aldea San Martin

Aldea 3 De Mayo

Aldea Cedros

Aldea Cabeza de Indio

Aldea Las Palmas

Aldea Km 12

Matas del Atlantico

Aldea La Leona

Aldea Hicaque

Aldea Planes de Hicaque,

Aldea Planes de Tiburón

Aldea Km. 16

Aldea Km. 17

Aldea Sisama

Aldea San Francisco de Saco

Aldea Tiburones

Colonia Ayala

Aldea Coloradito

Aldea Km. 7

Aldea Km. 8

Colonia San Alejo

Colonia Brisas de Lean

Aldea Santa María

Aldea La Suiza

Desvio Lean

Aldea El Empalme

Aldea Hilamo Nuevo

Aldea Hilaito

Aldea Hilamo Viejo

Aldea El Retiro

Aldea Mezapa

Colonia El Eden (Mežapita)

Aldea Mezapita. Generador Semsa. Generador Mangungo. Generador Matarras

Colonia Reyes (Mezapita)

Colonia Suyapa (Mesapita)

Aldea El Astillero

Aldea Matarras

Aldea La Lomas

Aldea La Aurora

Aldea El Guayabo

Col. La Guillen

Aldea San Jose De Texiguat

Aldea La Bomba

Aldea Nueva Florida

Cololonia Satélite (Nueva Florida)

Aldea La Union Santa Fe

Aldea Lempíra

Aldea La Concepcion

Aldea Buena Vista

Aldea Buena Vista (El Barro)

Aldea La Yusa

Aldea El Coco

Aldea Las Piedras

Aldea Santa Lucia

Aldea Mojiman

Aldea Cangelica Abajo Y Cangelica Arriba

Aldea San Juan Lempira

Aldea El Zapote

Aldea Las Delicias

Aldea Las Suyapas

Aldea Morazán

Aldea El Dorado, (Desvio Lean Hacia La Ceiba)

Aldea Río Chiquito

Aldea Barranquia

Aldea El Jazmin Arriba Y Jazmin Abajo

Aldea Paris de Lean

Aldea Flores de Lean

Aldea Las Delicias del Cacao

Aldea Ceibita Way

Aldea El Sitio

Aldea Colorado Barra

Aldea Nueva Goo

Aldea Cayo Venado

Aldea Las Rositas

Aldea Sombra Verde

Aldea Campo Nuevo

Aldea Guachipilín

Aldea La Tarraloza (Esparta)

Aldea Agua Caliente.