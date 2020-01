JOH: En mi gobierno construimos convenio que creó la Maccih

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este martes, en referencia a la no renovación de la Maccih, que el Poder Ejecutivo "no tiene la autoridad para aprobar un convenio con un simple canje".



En conferencia de prensa, desde Casa Presidencial, el mandatario recordó que fue su gobierno quien buscó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedirle que construyera el convenio que le dio vida a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.



"La OEA ni idea tenía. Yo fui, busqué al equipo de la OEA y construimos el convenio que creó la Maccih", detalló el mandatario hondureño.

Además agregó que "existen sectores que se oponían a la Maccih y ahora la apoyan, y eso es bueno. En ese sentido, también apoyamos irrestrictamente el acompañamiento de la Maccih", manifestó.



Según JOH, el convenio de Honduras con la OEA que crea Maccih, "dice que el Poder Ejecutivo, que yo presido, no tiene la autoridad de aprobar un convenio internacional con un simple canje de notas si estas no van al Congreso Nacional, aunque este convenio anterior se podía aprobar, prorrogar o modificar".



Agregó que "el intercambio de notas tenía que ir siempre al Congreso Nacional, y quiero aclararlo, porque se ha pretendido decir que se apoya el Estado de Derecho en Honduras, pensando que con un intercambio de notas se resuelve el problema", acotó.



De acuerdo a Hernández, "no se puede fortalecer el Estado de Derecho en Honduras pretendiendo violentar la Constitución".



Por último, el mandatario pidió a los diputados del Congreso Nacional que discutan y tomen decisiones sobre las leyes que enviaron de la Maccih, como ser "la Ley de Secretos", la cual, según él, se había consensuado en un 98 %.



"Yo sé que los diputados son la autoridad en materia legislativa y ellos tienen la última palabra, pero ya no le demos más largas a ese tema. También tienen que tomar un decisión con lo que tiene que ver con el concepto de colaboración eficaz", puntualizó.

