Aprueban más artículos de la Ley de Alivio de Deuda

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los diputados del Congreso Nacional continuaron este miércoles por segundo día consecutivo la discusión y aprobación de la Ley de Alivio de Deuda para los Trabajadores.

El titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, reanudó la sesión ordinaria y de inmediato se retomó el quinto artículo de esta normativa referente a las obligaciones de los trabajadores, el cual había quedado suspendido.

En los literales E y F de la disposición se les hizo un agregado a sugerencia del legislador de la Democracia Cristiana (DC), Felícito Ávila, que fueron tomadas en consideración.

A los incisos C y E del artículo 7 también se les añadió algunas palabras para luego ser aprobado por los congresistas. En relación a las condiciones de financiamiento contenidas en el artículo ocho, Oliva argumentó que no es conveniente ponerle un techo a las tasas de interés anual, postura que no fue compartida por el diputado suplente del Partido Nacional, Edgardo Menéndez.

Un amplio debate generó esta disposición debido a que muchos parlamentarios pidieron que se estableciera una tasa a las entidades que otorguen financiamiento para la consolidación de deudas, pero al final se admitió con el rechazo de varios congresistas.

Un poco más de cuatro horas se retrasó la reunión en el hemiciclo legislativo debido a la protesta que protagonizó un grupo de personas que llegaron a cercanías de la sede del órgano unicameral, exigiendo la salida del poder del presidente de la República, Juan Orlando Hernández.

Otros cambios

Las garantías de los préstamos estipuladas en el artículo nueve se le agregó en el literal A las jubilaciones. “Los patronos deberán deducir por planilla los montos correspondientes a las cuotas de los créditos a los que accedan y realizar el pago a la institución financiera en los primeros cinco días después de haber realizado la deducción correspondiente”, subraya el primer párrafo del artículo diez sobre la deducción por planilla.

En la disposición anterior se rebajó a la mitad el término que se había fijado originalmente en el dictamen. Durante la sesión convocada para hoy se podría admitir en su totalidad este instrumento jurídico promovido por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, se aprobó una modificación presupuestaria para autorizar una partida de tres millones de lempiras a favor de la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid) para el mejoramiento del estadio Emilio Williams en Choluteca.

La iniciativa fue respaldada por Oliva, quien pidió la dispensa de dos debates para su expedita aprobación.