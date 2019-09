Inician trabajos de construcción de puente vehicular en Orocuina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A un costo de cien millones de lempiras se inició la construcción del puente que unirá los municipios de Orocuina, Apacilagua y Morolica en la zona sur del país.

Presentación Mendoza, alcalde de Apacilagua, dijo a EL HERALDO que “ya comenzaron los trabajos de construcción de la obra que beneficiará a unas cien mil personas que residen en cinco municipios de los departamentos de Choluteca y El Paraíso”.

“En este proyecto ya no hay marcha atrás, se está trabajando en el dragado del río con el objetivo de no afectar a los pobladores que residen en la parte baja de Orocuina en el período de lluvias y para que no se registren inundaciones”, indicó.

El puente tendrá una longitud de 150 metros con doble carril, lo que va a permitir que haya un tráfico fluido de vehículos.

Mendoza comentó que la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (Sermaco) es la compañía encargada de la ejecución de la obra, por lo que la maquinaria ya se encuentra en el lugar donde se desarrollará el proyecto, el cual se proyecta que será para muchas décadas.

VEA TAMBIÉN: Los productores sembrarán hasta que llueva parejo en Honduras

Otra de las obras complementarias que se desarrollará es la pavimentación de tres kilómetros de la carretera que conecta desde Orocuina a Apacilagua, donde también serán beneficiados los habitantes de Morolica y los municipios de Liure y Soledad en El Paraíso.

“Estos proyectos vienen a cambiarle la cara al municipio, por lo que estoy agradecido con el presidente Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva que son los que han gestionado los fondos para que esto por fin sea una realidad”, manifestó.

Asimismo recordó que en primera instancia les dijeron que iban a construir un vado y que se opusieron porque lo que querían era el puente o nada.

“Si se hubiera construido el vado íbamos a quedar siempre incomunicados en las lluvias con la crecida del río”, señaló.

En mayo, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Roberto Pineda, visitó el lugar y anunció la construcción del puente.

Los recursos que se van a invertir en la importante obra son fondos que provienen del gobierno central.