Caravanas han provocado quiebre del sistema migratorio de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La masiva migración de Hondureños y centroamericanos ya es insostenible para las autoridades de Estados Unidos.

Expertos consultados por EL HERALDO,afirmaron que ya no hay dónde meter a tantas personas retenidas y lo peor es que las caravanas siguen saliendo.

Autoridades de la nación del norte confirmaron que en los primeros meses del 2019 se han detenido a unos 180,000 migrantes hondureños.

El panorama es complejo porque las caravanas han provocado el quiebre de todo el sistema migratorio de Estados Unidos, explicó a EL HERALDO Ricardo Puerta, experto en temas migratorios.

Ahora el dilema de las autoridades norteamericanas es ¿qué hacer para enfrentar la crisis migratoria?.

En su análisis, Puerta expuso que las detenciones en la frontera no son una opción en este momento, porque no hay donde meter tanta gente, en la actualidad las han llevado hasta abajo de los puentes y ni esos espacios ajustan. Han buscado como alternativa que se vayan a México a esperar por asilo y refugio, pero eso es algo temporal, porque México no tiene la capacidad para dar una solución permanente a esta población.

Los 678 centros de detención de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México ya no se dan abasto, mientras que la mora judicial en las cortes de migración es de 1.8 millones de casos.

Esto significa que las citas para una resolución la están dando para cuatro años y qué va hacer esa persona en cuatro años, cuestionó Puerta.

Por otro lado, las redadas para cazar a migrantes es pérdida de tiempo, porque las autoridades saben cuáles son las empresas que están contratando a personas que no tienen ningún documento para trabajar.

Las ciudades santuario no las pueden anular, aquí los migrantes son intocables y la tolerancia cero para las unidades familiares no lo pueden parar, porque lo que más está llegando son familias.

Otro punto es el caos en la Casa Blanca, porque la cantidad de gente de confianza que ha sido sustituida en la administración del presidente Donald Trump es de unos 20 solo en temas migratorios.

En ese sentido, mientras no haya la posibilidad de reclutar gente para darle empleo temporal en Estado Unidos, no se va a frenar la migración.

La maniobra de Trump es cambiar las políticas migratorias, pero siempre la Corte Suprema lo detiene, diciéndole que es ilegal, por lo cual, no se ve cuál puede ser la salida. Puerta indicó que es cierto que los hondureños iniciaron las caravanas, pero el problema lo generó el mismo Trump, cuando lo puso como tema central en las últimas elecciones parciales que hubo y se convirtió en una noticia mundial. Lo cierto es que 2019 es el año de las caravanas y ya no se sabe cuándo o a qué hora salga la próxima y la gente se sigue marchando.

También hay organizaciones humanitarias ayudando a los migrantes a interponer demandas en los circuitos federales y menores de poder judicial, porque allá la división de poderes se respeta.

Con todos estos problemas las autoridades de Estados Unidos deben sentarse para determinar qué hacer con las layes, y los gobernantes del Triángulo Norte hacer un planteamiento regional a Estado Unidos y hasta a Canadá donde también necesitan mano de obra de migrantes.

Comunidad hondureña de Estados Unidos es de alrededor de 1.2 millones de personas, de los cuales unos 900 mil han nacido en Honduras.









Ebal Díaz dice que atienden migrantes

El ministro de la presidencia, Ebal Díaz, indicó que el gobierno le ha extendido la mano a los migrantes, e incluso ha facilitado los medios de transporte para su regreso.

En un principio se hizo un despliegue de las instituciones para apoyar a los migrantes en todo el camino y hay una institucionalidad trabajando en ese tema. “Hay cónsules en toda la ruta, en México se ha estado pendiente, visitándolos y las distintas secretarias los han atendido”, detalló.

El gobierno puso a disposición autobuses para que regresen e incluso vuelos para los que tienen alguna discapacidad.

“Siempre hay atención de parte del gobierno para los que desean regresar”, afirmó el funcionario.

El problema de la migración tiene múltiples causas, como la violencia que deja la droga que pasa por Centroamérica, las maras y pandillas con las extorsiones.

Otro factor es el tema económico, se necesita generar mayor empleo y tener un mayor reparto de la riqueza. Apuntó que el colapso de los centros de detención se debe a que a Estados Unidos y México llegan ciudadanos de todos los países y Honduras no puede resolver eso.