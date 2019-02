Sismo de 4.7 sacude las costas de Tela sin dejar daños

TELA, HONDURAS. -Un sismo de 4.7 grados en la escala de Richter sacudió la costa noroccidental de Honduras, la madrigada de este domingo, según lo informaron las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).



El evento fue de menor intensidad y se registró a eso de las 3:00 de la mañana, a unos 20 kilómetros al norte de Tela, Atlántida, informó Lisandro Rosales, comisionado de Copeco.



Además, aseguró que miembros de Copeco realizaron una inspección en la zona para verificar que no hubieran daños ni personas afectadas.



"No tuvimos alerta por tsunami y a través de la línea 911 del Sistema Nacional de Emergencias recibimos varias llamadas por parte de la población pero no se nos reportaron daños", reiteró Rosales.



Explicó, además, que cuando se registran sismos de escalas menores a 5 "por lo general no tenemos réplicas después, y lo que nos queda es mantener la observación y verificar que no hayan víctimas ni afectaciones en infraestructuras y que la población mantenga la calma".