Más de 7,000 alumnos todavía no han sido identificados con el carné estudiantil en la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 7,900 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) todavía no están identificados con su carné estudiantil, debido a que los universitarios no han ido a reclamar el documento, así lo informó la coordinadora nacional del proceso de identificación estudiantil, la máster Rita Tamashiro.



De acuerdo con Tamashiro, esta identificación será de carácter obligatorio para 2019 en la Máxima Casa de Estudios, debido a que solo con él se podrá realizar todo tipo de trámites administrativos y académicos.



Para poder adquirir esta identificación los alumnos de la UNAH únicamente tienen que presentarse con su partida de nacimiento original o su tarjeta de identidad a las cabinas de Dirección de Ingreso Permanencia y Promoción (DIPP), más conocido "registro", tomarse la fotografía y listo.



El proceso de entrega del carné lleva ya más de 90 días en Ciudad Universitaria (CU). Hasta los momentos se ha realizado la entrega de más de 84,000 carnés a nivel nacional.



Por lo que, los alumnos que no porten su identificación este 2019 se arriesgan a tener diferentes problemas y dificultades innecesarias las que pudieron haber evitado con el simple hecho de presentarse los días correspondientes a las cabinas del DIPP para reclamar su carné estudiantil.



Según la máster, se han realizado diferentes ampliaciones en el tiempo de entrega, asimismo, horarios extendidos y entregas incluso los fines de semana, para que todos los estudiantes ya estuvieran identificados para finales de este 2018.

Asimismo, la página oficial de la UNAH realizó una notificación en Facebook que dice "La entrega de carné estudiantil es para estudiantes de Reingreso, que lo tramitarán por primera vez. Para efectos de reposición deben esperar una nueva convocatoria".

Cabe mencionar que, por disposición de la Vicerrectoría Académica, en 2019 todos los estudiantes matriculados en el período académico vigente deberán portar su carné de identificación para poder recibir sus clases.



