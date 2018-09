Nacionalistas prometen defender a toda costa la sede de su partido

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades y activistas del Partido Nacional coincidieron el miércoles en que defenderán hasta las últimas consecuencias la sede de su partido, que consideran nada tiene que ver con el escándalo de corrupción conocido como “Pandora”, en el que están involucrados varios de

sus diputados.



Al mediodía del pasado martes, la sede del partido de gobierno, situada en la zona de El Obelisco, en Comayagüela, fue ocupada por agentes de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) como parte del proceso de aseguramiento de bienes de los involucrados en el caso de corrupción conocido como Pandora.



El apoderado legal del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Mario Flores Urrutia, dijo que está preparando un escrito para recuperar el bien inmueble que, a su criterio, debe estar al margen del problema jurídico que tienen los congresistas.



“Como apoderados estamos preparando todos los argumentos para presentarnos a los juzgados y desvirtuar todas las acusaciones que la Fiscalía ha hecho y estamos anuentes a cualquier tipo de investigación, somos una institución completamente abierta, colaboradora con los entes”, expresó.



Dijo que el CCPN aspira a “que se nos respete el debido proceso creyendo en la justicia hondureña, en el Ministerio Público” que ha entablado estas acciones no solo contra el Partido Nacional, sino también contra el Partido Liberal.



Por su lado, el diputado nacionalista por Intibucá, Nelson Márquez, declaró que su partido está en el deber de apoyar la lucha que se está haciendo en contra de la corrupción, pero “el edificio de la sede del Partido Nacional es de muchísimos años y no fue adquirido con los fondos que están en cuestión”.



“Estamos pendientes que se puedan tomar las acciones específicas de acuerdo a derecho para poder proceder en caso de los intereses del Partido Nacional a la recuperación del edificio”, afirmó el diputado.



La sede del partido de gobierno el mércoles ya estaba libre de agentes, pero eso no bastó para que decenas de activistas se presentaran al lugar a protestar por la acción del Ministerio Público que también incluyó al Partido Liberal.



“Hoy estamos acá para defender nuestra sede, nuestro instituto político que está siendo intervenido”, dijo uno de los protestantes.

El día del aseguramiento también estuvo en la sede del CCPN su presidente, Reinaldo Sánchez, quien en compañía de activistas defendió lo que llamó inocencia de su partido como institución.



“Queremos decirles aquí ante una gran cantidad de líderes y lideresas del Partido Nacional, hombres y mujeres que han celebrado muchos triunfos, aquí frente a este edificio de más de 100 años de historia, lo que como institución política hemos venido diciendo, siempre consistentemente, que el derecho a la legítima defensa es universal”, dijo.