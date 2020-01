Conozca la diferencia entre celibato y asexualidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La asexualidad y el celibato no son lo mismo, aunque si están relacionados.



Por lo general las personas tienden a confundir ambos términos o asumir que son lo mismo, sin embargo es importante saber que no todas las personas asexuales son célibes, y no todas las personas célibes son asexuales.



La asexualidad significa que una persona no experimenta atracción sexual y no siente el deseo de tener relaciones sexuales. El celibato, por otro lado, se refiere a la abstinencia del sexo por un período específico o para siempre.

LEA: ¿Cuáles son los síntomas del herpes genital?



El celibato puede ser una opción o el producto de las circunstancias, mientras que la asexualidad no es una opción.



La asexualidad es una orientación sexual, y existe en un continuo. Algunas personas que son asexuales no desean sexo en absoluto, mientras que otras ocasionalmente experimentan algún deseo. Algunas personas solo quieren tener relaciones sexuales cuando están en una relación amorosa y segura, lo que se conoce como ser demisexual.



Además, algunas personas asexuales experimentan sentimientos románticos y un deseo de una relación romántica, mientras que otros no. Los expertos se refieren a aquellos que no tienen este deseo como aromáticos.

VEA: 5 señales que delatan a un hombre que acaba de tener sexo con otra persona



Algunas personas asexuales eligen tener relaciones sexuales. Pueden tomar esta decisión para complacer a un compañero, para cumplir con las normas sociales, o porque temen que su identidad no sea válida.



Las redes y los medios de comunicación ponen el sexo en la vitrina, se expone como la expresión máxima de placer, pero lo que sucede en el medio sobresexualizado no ocurre en la intimidad. No existe una medida del deseo sexual, es singular, propio de cada persona.