10 reglas de oro para la preparación y consumo higiénico de los alimentos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En tiempos de pandemia mantener las defensas arriba es supremamente importante y para ello la higiene en el manejo y preparación de los alimentos es un aliado vital.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es preciso seguir las próximas 10 reglas de oro para el correcto manejo de la comida.

Decálogo de la OMS

1.-Consumir solo alimentos tratados higiénicamente: Esto implica no consumir leche sin tratamiento térmico (leche cruda). En el caso de las carnes, pescados y productos de repostería deben estar refrigerados o congelados.

Si prepara en casa mayonesas, salsas, cremas, etc, deberá consumirlos inmediatamente, no aprovechar las sobras y mantener la conservación en frío. Si lava los huevos antes de utilizarlos, porque éstos tienen restos de suciedad, debe hacerlo inmediatamente antes de su uso.



2.- Cocinar bien los alimentos: Los alimentos pueden estar contaminados por microorganismos y si no cocinan bien, estos microorganismos no pueden ser destruidos por el calor. La temperatura a la que debe someterse el alimento debe ser suficiente para que alcance un mínimo de 70º C en el centro del producto.



3.- Consumir preferiblemente alimentos recién cocinados: No deje nunca los alimentos cocinados a temperatura ambiente. Es la mejor manera de evitar la proliferación de los gérmenes.



4.- Un alimento cocinado, es un alimento higienizado: Los alimentos que no puedan ser consumidos inmediatamente o las sobras que se quieran guardar, deben mantenerse bajo la acción del calor, por encima de 60º C, o del frío, a º C como máximo. Si consume pescado crudo en casa, hágalo después de haberlo mantenido congelado durante días.

5.- Calentar bien los alimentos cocinados: Para conservarlo después de su preparación, puede mantener caliente hasta su consumo aquellos alimentos como sopas, purés, guisos. Otro tipo de alimentos que no puedan ser sometidos a calor como ensaladas, por ejemplo, deben ser refrigerados inmediatamente. Si quiere aprovechar sobras de una comida anterior, caliente dichas sobras a máxima temperatura.



6.- Evitar mezclar alimentos crudos y cocinados: Un alimento cocinado puede volver a contaminarse por contacto con los alimentos crudos o con objetos que hayan contactado un alimentos crudo (cuchillos, tablas, superficies, trapos, etc.).



7.- Quien cocine debe ser cuidadoso: La persona que manipule alimentos, debe conservar unas estrictas prácticas higiénicas como las manos siempre limpias, que las lave cada vez que haga falta. Lo mismo implica para el área de la cocina.



8.- Evitar que insectos y roedores toquen alimentos: No olvide que los animales pueden ser portadores de gérmenes patógenos y parásitos que originan enfermedades de transmisión alimentaria.

9.- Cocine con agua potable: El agua potable no es sólo imprescindible para beber, sino también para preparar los alimentos. No se debe beber ni usar agua procedente de pozos que no esté potabilizada.



10.- No consumir alimentos que estuvieron al aire libre: En bares, cafeterías, restaurantes, etc., todos los alimentos deben estar protegidos por vitrinas y conservados en condiciones sanitarias. Porque de lo contrario podrían estar contaminados por el ambiente o la manipulación de otras personas.