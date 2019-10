Siete cosas que dicen tus manos sobre la salud de tu cuerpo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El color, la textura y hasta el tamaño de nuestras manos pueden ser señales de que algo anda mal en nuestro cuerpo, solo hay que prestar atención a pequeñas señales.



A veces nuestras manos pueden hincharse, ponerse rojas o secas, lo que podría alertarnos de alguna enfermedad.



Aquí te mencionamos siete cosas que dicen nuestras manos sobre nuestro cuerpo:



1. Dedos hinchados: Cuando los dedos de nuestras manos están hinchadas, la piel seca, enrojecida y siempre frías, significa que podrías padecer de hipotiroidismo. Se le llama tiroides hipoactiva y expertos dicen que otra de las señales es que las uñas son muy quebradizas.



2. Uñas quebradizas: El estado de nuestras uñas también es una señal de nuestra salud; es un indicativo de falta de vitaminas, especialmente zinc, vitamina A, vitamina C y biotina. Las uñas quebradizas son síntomas de hipocalcemia o falta de proteína de calcio.



3. Sudor en las manos: No solo ocurre cuando tenemos episodios de estrés o ansiedad, el sudor en nuestras manos es síntoma de hiperhidrosis, es decir las glándulas sudoríparas hiperactivas son incontrolables.



4. La fuerza en nuestras manos: La cantidad de fuerza en nuestras manos revela el estado de nuestro corazón, e incluso, miden el riesgo de ataques o accidentes cerebrovasculares.



5. Temblor en las manos: Aunque muchas veces el temblor en las manos es sinónimo de temor, no siempre significa eso. El temblor también es característico de Párkinson.



6. Manos amarillas o pálidas: Cuando las manos presentan este color significa que la persona tiene niveles bajos de glóbulos rojos, característico de la anemia.



7. Manos ásperas: Algunas personas dicen tener "manos de lija", porque son ásperas, presentan alergias, erupciones o picazón, pero a esto se le llama eccemas en la piel. Los eccemas pueden ocasionar grietas muy dolorosas en las manos, sequedad extrema, ampollas, costra, ardor y hasta sangrado.

