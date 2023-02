Arte. El artista plástico hondureño, egresado de la Escuela Nacional de Música de Tegucigalpa y residente en Basilea, Suiza, participa actualmente con cinco de sus obras en la exposición HERE AND NOW. Anti-Colonial Interventions, que se exhibe en el Museo Ludwing de Alemania, en la que se busca dar una mirada crítica y curiosa a las posiciones artísticas de América Latina.