Expiación y redención

Todo acto que viola una o varias leyes conlleva sanciones equivalentes a la gravedad de lo cometido, sea como autor intelectual o material, como cómplice y socio; empero, una vez cumplida la pena, siempre existe la posibilidad de rectificar y volver a encauzar la vida por las avenidas de la honestidad y la rectitud. La reclusión hace posible meditar y concluir que lo perpetrado ocasionó daños en otras personas, su salud y bienes, impactando, además, en sus familias y comunidades, ocasionando daños a veces irreparables.

El reo tiene la posibilidad de apelar la sanción impuesta por el juez, cuando su defensa considera que existen causas atenuantes y que el enjuiciado ha demostrado buena conducta durante el tiempo que ha permanecido tras las rejas. Han ocurrido casos en que se ha sentenciado a un inocente, y las técnicas modernas de investigación como la del ADN permiten exonerar al sentenciado erróneamente además de otorgarle una compensación económica que de alguna manera restituya los ingresos dejados de percibir, además del tiempo transcurrido en la mazmorra.

Estas reflexiones se dan tras conocerse la sentencia impuesta al exgobernante Juan Orlando Hernández, extraditado a petición de la justicia estadounidense y vencido en juicio, en que la Fiscalía aportó pruebas y testimonios que inclinaron al jurado a declararlo culpable de los distintos cargos formulados. Con anterioridad su hermano Antonio corrió igual suerte. Obviamente, la imagen de la justicia hondureña ha quedado altamente deteriorada, ya que se convirtió en instrumento del Poder Ejecutivo para poner en práctica, en total impunidad, sus designios reñidos con el decoro y prestigio de la nación.

Las lecciones derivadas deben ser asimiladas por todos aquellos, políticos, empresarios, uniformados, funcionarios, que de una manera u otra colaboraron activa o pasivamente en ilícitos que resultaron en acumulación de bienes materiales no producto del trabajo honesto y cotidiano, todo lo contrario, sucumbieron a las tentaciones del dinero mal habido. De no ocurrir la debida rectificación, seguramente la justicia estadounidense continuará solicitando su extradición para que en la Unión Americana tengan la oportunidad de demostrar su no responsabilidad en las acusaciones levantadas en su contra, teniendo derecho a un juicio imparcia.