Sean como niños

La invitación a ser como niños podrá parecerle simple, trillada e incluso obvia, sobre todo si usted no es como un niño: si ya se infectó de prejuicios de un lado y del otro y si ya perdió el encanto por las cosas, que es algo que nos suele pasar a nosotros los adultos. Y al contrario de lo deseado, estamos haciendo adultos a los niños, cada vez con más estrés, más responsabilidades y más competencias. Es difícil.

Hay quienes piensan que los cuentos y películas infantiles son solamente para niños y niñas. Son películas y cuentos que pueden ver niños, pero en ningún momento se ha afirmado que no las pueda ver nadie más. Y muchas veces son más profundas que las series que vemos los adultos en televisión. En otras palabras, es más bobo y embrutece más lo que vemos los adultos que muchas producciones audiovisuales para niños y niñas, así que podríamos comenzar por vencer ese prejuicio y ese complejo. No vaya a ser que mientras los niños y las niñas leen un gran cuento, nosotros escroleamos nuestra pantalla.

Siento que ya no sabemos celebrar, por ejemplo, ¿desde cuándo la única manera de celebrar que existe es alcoholizarse? ¿Ya no somos capaces de la festividad y de la alegría? También nos pasa como adultos, y este es de los síntomas más reconocibles, que se pierde el encanto por las cosas. ¿No será que tendemos a los excesos y este trae consigo el aburrimiento?

Es entendible que nuestros mayores márgenes de aprendizaje se den en la infancia, pero es un error creer que es nuestra única etapa de aprendizaje. Si usted es un profesional que dejó de aprender en el momento en el que le extendieron su título, definitivamente creo que merece una buena conversación consigo mismo. Pero, aunque no sea en el ámbito profesional, es necesario el aprendizaje diario, de conocimiento, de procedimientos, de actitudes y de emociones. Hay demasiado conocimiento en el mundo y demasiadas necesidades en el país como para parar de aprender.

Quisiera hablar también de esa última etapa de la niñez, esa que nos permite luego darle paso a la edad adulta. Es una edad hermosa para el pensamiento, sobre todo, por lo inconforme que están con lo establecido en el mundo y por la rebeldía. Por favor, no me malentiendan papás, me refiero a ese sentido de justicia y de libertad que hacen de los adolescentes unos verdaderos revolucionarios.

Hay en la imprudencia y la falta de cálculo infantiles algo de autenticidad, luego “aprendemos” a movernos entre las personas y aprendemos a usar una máscara y otra, según nos “convenga”. Aunque esa conveniencia o no, casi siempre solamente tiene que ver con lo que es rentable y no con lo profundo de nuestro espíritu. Renunciamos a lo nuestro y a la verdad por lo que creemos un “bien mayor” (el mercado).

Así que la invitación a ser como niños es la invitación a vivir en estos códigos que nos permiten ser seres humanos más libres y conformes con nosotros mismos, porque hemos confundido el simple paso del tiempo y la complicación del ser humano con el crecimiento.

Y sí, los niños se mandan muchos errores todos los días, pero hasta eso, creemos que solo cuando somos niños somos dignos de perdón, pero que un adulto no se puede equivocar, cuando esto es parte de la condición humana, porque dejar de ser niños no significa no volver a dudar, no volver a equivocarse, no volver a aprender, no volver a disfrutar, no volver a ser inocente, no volver a impresionarse, no volver a celebrar, como a veces erróneamente podemos pensar.