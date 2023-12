¿Qué crees que es el Kpop?

Representante de Honduras, Global 50 K-Academy

Representando a Honduras en la G50 K-Academy se participó en la discusión del tema Cultura y Contenido Coreano. En el proceso de realización de este tema, los contenidos se centraron en el K-pop. A partir de interrogantes como ¿Qué es el Kpop? ¿Quién escucha kpop? ¿Por qué una persona escucha Kpop? se llevó a cabo un debate en el cual participaron representantes de 50 países, incluido Honduras. Aunque la respuesta de cada representante fue diferente, todos coincidieron en una sola conclusión. La cual fue que el K-pop no es sólo un género musical, sino una cultura.

Hoy en día, cuando piensas en Corea del Sur, lo primero que te viene a la mente es el K-pop. El pop coreano, o K-pop, inicialmente una subcultura musical popular en Corea en la década de 1990, ahora se ha transformado en un fenómeno cultural global. El K-pop también ha inspirado a otros campos artísticos y compañías de entretenimiento a volverse más experimentales, provocando un auge en las clases de idioma coreano, películas y dramas coreanos, y más. Por tanto, el K-pop puede considerarse una cultura en todos sus ámbitos.

¿Qué es el Kpop? Respuestas referentes a música y tendencias eran esperadas; sin embargo, varios representantes expresaron sus opiniones desde una perspectiva diferente, diciendo que el K-pop no se limita a un campo artístico, sino que es un lugar de inspiración, motivación y donde muchos encuentran un modelo a seguir. En pocas palabras, el K-pop se define más allá de la música, no se limita a un solo género. Cuando se les preguntó ¿quién escucha K-pop?, la respuesta general fue jóvenes, personas interesadas en Corea y estudiantes de intercambio que viven en Corea. Al agregar la interrogante ¿por qué alguien escucha y está interesado en el K-pop?, respuestas como amor por la música, interés los productos y tendencias de moda y belleza, interés en aprender idioma coreano y respeto por los artistas fueron prominentes entre los representantes. Entre otras muchas respuestas, hubo una en específico que generó una perspectiva diferente al resto, expresando que las personas escuchan K-pop para escapar de la realidad en la que viven porque proporciona un espacio seguro donde cada individuo puede expresarse a sí mismo como tal.

¿Pero quién está detrás de esta cultura denominada K-pop? Hoy en día, gracias a las redes sociales, no es difícil aprender sobre el K-pop. Antes de que las redes sociales tuvieran un impacto en la distribución de contenido coreano, varias empresas, por mencionar un ejemplo CJ ENM, estaban a cargo de producir y distribuir contenido coreano en Estados Unidos, Europa y Asia. CJ ENM es una empresa de entretenimiento integral del Grupo CJ, que se especializa en televisión, radiodifusión, comercio, películas, medios, discos, gestión y televenta. CJ ENM es el mayor proveedor de contenidos de Corea. Su filosofía empresarial recalca el compartir empatía y diversión a través de varios géneros de canales de transmisión y crear placer en la vida cotidiana con el contenido coreano.Uno de los eventos que cabe resaltar al hablar sobre el auge del K-pop es la KCON 2012 celebrado en Los Ángeles, California. Este evento fue un gran desafío para CJ ENM. El K-pop aún no estaba ampliamente difundido en el mercado estadounidense y el proceso de recibir patrocinio o reclutar artistas no fue fácil, por lo que se encontraron muchas dificultades en el camino. Como resultado, KCON 2012 terminó en éxito y a su vez en fracaso. Fue un éxito en términos de audiencia, pero fue un fracaso porque representó una pérdida económica para la empresa. Aunque CJ ENM no logró obtener ganancias a partir de este evento, se comenzó a preparar para la próxima KCON 2013. Dejando a un lado los aspectos económicos, el equipo de planificación de KCON creyó en el potencial de crecimiento del contenido coreano y decidió invertir una vez más. KCON 2013 fue un éxito en todos los aspectos desde audiencia hasta ganancias económicas. Observando como la KCON 2013 logró superar la incertidumbre y ser un éxito, no es exagerado decir que este fue un punto de inflexión en la distribución de contenido coreano a nivel mundial.

A través de este ejemplo, se puede ver que no fue una tarea fácil difundir ampliamente el K-pop y convertirlo en lo que hoy conocemos. Gracias a lo que CJ ENM hizo en su momento, en la actualidad se ha abierto una puerta en el K-pop y nuevos desafíos esperan en el futuro. Actualmente, el K-pop es una cultura coreana tan famosa que es difícil encontrar a alguien que no la conozca. Pero aún la interrogante se mantiene. ¿Qué crees que es el K-pop?