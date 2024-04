Otra vez los dólares

La máxima autoridad del Banco Central de Honduras (BCH), ha declarado públicamente que la entidad no suspenderá la subasta de divisas, ya que constituye un buen mecanismo para democratizar la entrega de las mismas. Rebeca Santos confirmó que se mantendrá “la subasta (de divisas) puesto que en este momento es el mecanismo que garantiza un mayor acceso a todos los niveles de la población, llámese sectores empresariales y público en general” (EL HERALDO, 14/03/2024, pág. 9).

Referirse al tema de las divisas es algo delicado, debido a que estamos viviendo en un clima de incertidumbre, en el cual las opiniones sesgadas pueden contribuir a incrementar la especulación y la fuga de capitales que amenazan al país, por lo cual me limitaré a comentar las cifras proporcionadas por la autoridad monetaria en sus Resúmenes Ejecutivos Semanales de Indicadores del Sistema Financiero.

Lo primero que llama la atención en los datos correspondientes al “Ingreso y Egreso Total de Divisas por Rubro de los Agentes Cambiarios”, reside en que en el 2022, 2023 y en lo que va de 2024, los egresos de divisas han superado a los ingresos en varios millones de dólares, provocando una brecha de US$ - 457.5 y de US$ -457.4 millones el 2022 y el 2023 respectivamente, mientras al 7 de marzo del 2024 el déficit ascendió a US$ -201.3 millones. Esto indica que el país no está produciendo ni exportando lo suficiente, por lo cual estamos obligados a cambiar esta situación aunque sea poco a poco.

Debido a esas brechas negativas, las Reservas Internacionales Netas (RIN) están disminuyendo. Se perdieron US$ -256.8 y US$ -935.1 millones en 2022 y 2023 respectivamente, y al 07/03/2024 la caída fue de US$ -248.1 millones. Dado que el nivel de RIN se está reduciendo, ya no se pueden cubrir 5 meses de importaciones como el BCH estipula en su Programa Monetario anual. Otro dato interesante se deriva del cuadro alusivo al “Flujo de Divisas del BCH”, en el cual además de reflejarse la pérdida de RIN, también se comprueba que el 2023 se compró un monto superior en US$ 584.6 millones a la cifra correspondiente a las ventas de divisas, mientras que al 07/03/2024 el excedente es de US$ 63.0 millones. Esto supone que la autoridad monetaria se ve obligada a vender menos dólares para tener capacidad de cubrir las obligaciones de pago ligadas a la deuda externa del país y a las crecientes importaciones de combustibles.

¿Cómo afrontar la problemática de los dólares? Indudablemente debe hacerse algo, porque la situación en vez de aliviarse se está agravando. Hasta ahora las tres posibles vías de solución son: a) volver paulatinamente a la asignación de divisas por medio del Mercado Interbancario de Divisas (MID); b) establecer una asignación publica estratificada, en la cual cada tramo pueda recibir porcentajes diferentes de divisas, cuyos niveles deben ser definidos de acuerdo con las prioridades nacionales; y 3) establecer una subasta competitiva de divisas en la bolsa de valores, mediante la cual los mejores precios propuestos terminarían llevándose las divisas asignadas a cada evento por el BCH.

En lo personal, me inclino por la última opción, aun a sabiendas que los principales bancos del país serían los que resultarían más favorecidos, porque tienen suficiente capacidad financiera para realizar mejores posturas en las subastas