¿Sabes qué es la resiliencia? ¿Quieres aprender a ser una persona resiliente? A veces la vida nos pone a prueba, nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades: una enfermedad, una ruptura de pareja, la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño largamente anhelado, falta de empleo, problemas económicos.

No obstante, no todas las personas poseen esta característica. A veces no nos damos cuenta que poseemos esta habilidad. La descubrimos únicamente cuando nos encontramos en medio de una situación difícil, y que logramos superar gracias a nuestra ímpetu de lucha y de seguir adelante.

Por consiguiente, esta cualidad se origina cuando la persona demuestra si sabe o no hacer frente a una situación de presión, superarla e integrar el aprendizaje a su vida. Ejemplos de resiliencia: se puede hacer mención de algunas personas, reconocidas por su trayectoria profesional y personal y que, a su vez, han sido ejemplo de personas resilientes; el científico Stephen Hawking, a pesar de su enfermedad y las limitaciones físicas, no dejó de investigar y generar contenido sobre el universo. Nelson Mandela, después de 27 años de cárcel y muchas situaciones de discriminación, se postuló como presidente de su país y ganó las elecciones, o el de millones de personas anónimas como son los refugiados.

La resiliencia no está impresa en nuestros genes, aunque sí puede haber una tendencia genética que puede predisponer a tener un “buen carácter”. De hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen, lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso y no se han dado por vencidas. Al encontrarse al borde del abismo, han dado lo mejor de sí y han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentarse a los diferentes retos de la vida.