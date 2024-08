La profecía

El mundo con la llegada del internet ha hecho que estemos conectados digitalmente con los sucesos a nivel internacional, las noticias nos llegan al instante y por medio de las redes sociales podemos estar al tanto de los acontecimientos, de lo que hoy hablaré será justamente de algo que anda recorriendo en la plataforma mundial más famosa de videos, en donde alguien de Haití, se refiere a lo que puede pasar si el presidente declarado por el CNE en Venezuela no deja el poder, pues este personaje le dio once días, y estamos solamente a cuatro de darnos cuenta que la advertencia fue real o solamente fue para hacerse viral. Desde mi punto de vista como creyente, no dudo que así como existe el bien, también existe el mal, y que en ese país de Sudamérica son muchos los intereses que hay de por medio, pues tiene las reservas más grandes de petróleo en el mundo, hay otros países en el mundo convulsionando, pero al parecer esas democracias al mundo no le interesan así como otros tipos de injusticias que allí se cometen, es claro que el pueblo no está conforme con que el presidente se haya reelecto, y también que los tiene viviendo en una dictadura, tampoco podemos negar que la potencia mundial les tiene un bloqueo comercial, y menciono estos datos para que el contexto sea amplio y sobre todo se muestre imparcial, debido a eso es que desde el día de las elecciones en ese país han pasado muchas cosas, y una de las que me ha parecido interesante sino resulta ser falsa, es la noticia sobre la advertencia para que el presidente deje el poder ya que sino lo hace corre el riego hasta de perder la vida, pues son muchas las personas tanto dentro como fuera de Venezuela que están inconformes con el estilo de vida que tienen gracias a las situaciones de las que hace poco les narré, el domingo once de agosto o quizás antes se sabrá o se comprobará el famoso dicho, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.