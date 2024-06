La juventud del PRH

El ingeniero Arturo Vides Berlioz, presidente del Partido Republicano de Honduras, es una persona justa, correcta e incapaz de aprovecharse de los demás. Es decir que a diferencia de lo que se “acostumbra” en otras instituciones políticas que piden grandes sumas de dinero para aquellos que aspiran a un cargo de elección popular específicamente en las diputaciones, eso es algo que no ocurre en el PRH, por el contrario, es una institución de puertas abiertas en donde el único requisito es ser honesto, no como en otros partidos en donde hay “vacas sagradas” que no importa de donde sacan su dinero, literalmente compran esos cargos que como ya todos sabemos con dinero de dudosa procedencia. Muestra de esa apertura es que el PRH está atrayendo a los jóvenes que ya se cansaron de una clase política corrupta que les está truncando su futuro.

Lourdes Patricia Ulloa Rivera, que nació en San Pedro Sula, Cortés, el 5 de agosto de 1980, es una joven promesa para su país que aspira a ser diputada en representación del PRH en el periodo 2026-2030. Conversando con ella me comentó que actualmente trabaja como niñera de un centro de cuidado infantil gubernamental y que se motivó a participar en política con el Partido Republicano de Honduras para poder terminar con esta actual corrupción que tenemos en nuestro país, y desde el Congreso Nacional legislar para erradicar la corrupción.

-¿Qué proyectos presentarás en el Congreso? “Proyectos para la construcción de escuelas técnicas, de guarderías infantiles, de creación de becas para los niños de bajos recursos. Mi mensaje para los jóvenes es que en 2025 no apoyen a los mismos que nos tienen hundidos en la corrupción, que mejor apoyen este nuevo cambio que es el Partido Republicano de Honduras que preside el Ing. Arturo Vides Berlioz”.