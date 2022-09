Da estructura a tu compañía

Definir la estructura correcta para tu compañía es una de las tareas más importantes en las que puedes invertir tu tiempo. Esto requiere mucho esfuerzo, especialmente si la compañía ya opera bajo una configuración existente. Sin embargo, tu estructura organizacional dictará la forma en que las personas operan dentro de tu compañía. Como emprendedores, usualmente empezamos vendiendo un producto o servicio.

Cuando comenzamos a tener más demanda para ese producto o servicio, creamos un equipo y una compañía. Normalmente, todo empieza con una configuración simple. Pronto, si todo va bien, tenemos más trabajo del que podemos manejar y contratamos a más personas. Al principio, una estructura simple puede funcionar sin problemas.

En este tipo de configuración organizacional, el o la líder de la compañía distribuye las tareas según sea necesario. No hay asignaciones permanentes ni descripciones de puestos. Por tanto, el trabajo es muy fluido y limitado por la cantidad de trabajo que el líder puede procesar, pero también muy demandante para esta persona ya que está al centro de todo.

Después, mientras la compañía empieza a tener más éxito, se presenta la necesidad de crear una compañía más compleja, con una configuración organizacional capaz de encargarse del aumento de la demanda.

Si la compañía vende un producto principal, generalmente el siguiente paso es crear una organización funcional en la que cada una de las funciones principales de la compañía están divididas en departamentos.

Por mi experiencia, puedo decirte que no es sencillo mover una compañía de una estructura organizacional a otra. Pero he encontrado que muchos de los problemas que encuentro se deben a una configuración que no se ajusta a la estrategia de la compañía. No lamentarás tomarte el tiempo para estudiar tu empresa y las opciones que tienes para mejorar su configuración.