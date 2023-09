Banderas sin fronteras

Podría vivir en cualquier parte, lo más difícil de irse lejos del hogar es hacer nuevos amigos en el nuevo lugar, de lo contrario, uno se adapta fácil, en todas partes del mundo hay gente maravillosa, y cuando salí por primera vez de mi casa esto fue lo que sucedió. Apenas a mis diecinueve años de edad gané una beca por tres años para mejorar como escritor en España, estaba emocionado, mis sueños empezaban hacerse realidad; el cambio horario no fue algo que me afectara mucho y en tan solo una semana ya había conocido a una madrileño muy bondadoso, y después de año y medio puedo decir que ya sabía bastante de catalán, regresé a mi país con un buen sabor de boca de la madre patria, y tan solo un año después fui a participar a un congreso sobre las lenguas mayas en México.

¡Que gastronomía tan variada tienes los mexicanos!. Volví a casa, solo para luego poder ir a Colombia a conocer el museo de Gabriel García Márquez, fue un premio que me dieron por darle clases a un seminarista paisano mío que iba a Colombia a estudiar para ser sacerdote, este al pasar el período de prueba y sabiendo mi admiración por aquel escritor decidió invitarme, en una semana hice siete amigos de diferentes regiones de Colombia, sin duda alguna tuve que volver a este bello país; solo teniendo dos días de estar en casa una amiga de mi madre nos invita a Guatemala, y quedé sorprendido como al ser una país vecino nunca se me había ocurrido visitarlo, mi mamá ya había tenido una primera visita, pero la mía sin duda fue inolvidable, que calidez la de esa gente, y finalmente con mi mejor amigo por cuestiones de explorar nuevas tierras decidimos ir a Ecuador, ya que ambos no sabíamos casi nada de ese país, pero ahora sé que tenemos mucho en común con los lugares visitados. Hoy 15 de septiembre todos mis amigos saben que en mi país estamos celebrando nuestra independencia, todos quieren fotos y videos de dicha celebración, en unos días vienen unos amigos a Tela, pues somos todos hijos de una misma nación. (Cuento)