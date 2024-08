Aprendizaje y conciencia

Nosotros los adultos tenemos una gran responsabilidad con los menores y con todos aquellos a quienes les debamos de enseñar algo, pues como padres de familia o profesores, y cuando estamos en una aula de clases tanto para niños, jóvenes o personas mayores, debemos de transmitir la importancia del conocimiento y de como este abre la mente y cambia la vida, pero lastimosamente la vacuna para erradicar la ignorancia muy pocos se la pueden o quieren poner, ya que al menos en nuestro continente americano, son muy pocos a los que les gusta leer.

No cabe duda que leer cura varios males, el primero y muy importante la ignorancia, después ayuda a evitar el ocio, y no menos importante y entre otros muchos beneficios, nos ayuda a pensar, algo que con la llegada de la tecnología nos cuesta más a los seres humanos, no estoy diciendo que el uso de la misma sea malo, pero el uso excesivo y desmedido, por supuesto que sí, pues muchas horas de ocio las pasamos inmersos en las redes sociales, viendo videos, es decir, haciendo pocas cosas provechosas, en donde claro que debemos de tener tiempo para entretenernos, pero no debería de ser la mayoría; los estudiantes hoy en día según ellos se ayudan mucho con la IA, ¿pero se preguntarán ellos si realmente les enseña a pensar?

Y es que en la cotidianidad estas tecnologías nos facilitan cada vez más la vida, y es allí en donde se nos complica cada vez más ser creativos, ya son muchos los jóvenes y niños que desean ser influencers, youtubers, y para el futuro no nos esperan muchos contadores, abogados, médicos ni pensar en profesores si ahora una pantalla te puede “educar”, lo que nos debe hacer reflexionar en lo siguiente, ¿qué papel están jugando los profesores y padres de familia para que sus hijos y estudiantes cultiven el hábito de la lectura? ¿Los estudiantes son conscientes que el aprendizaje es para toda la vida, cómo les sirve en su vida diaria lo que en el aula les enseñan? La comprensión lectora está en peligro de extinción, y mientras no se siembre conciencia, el aprendizaje no realizará grandes cambios.