Altas y bajas tensiones

En los últimos meses y sin aparente motivo alguno, y sin que las autoridades de la empresa de energía expliquen nada, y como ya es costumbre sin que ninguno de los usuarios del servicio reclame, la tarifa de la energía aumentó el doble y en algunos casos hasta el triple. Como todos sabemos el problema de las olas de calor es a nivel mundial, y en ciertas zonas los niveles aumentan, por otra parte, también no se explica como en algunos lugares en donde se va la energía por largas horas el recibo llega con la misma cantidad. Actualmente el servicio eléctrico no solo es caro, sino también de baja calidad, no podemos olvidar que durante casi una década estuvo al frente una compañía extranjera que casi privatizó la energía. Tampoco podemos omitir que hace muchos años se construyó Patuca III y en Olancho siguen teniendo el mismo problema con la energía. Esto no es nuevo, solo que con el pasar del tiempo se ha ido agudizando el problema. Acá no se aprovecha la energía hidroeléctrica como prometieron, hay zonas como el sur y el norte en donde hace tiempo ya se hubiera implementado la energía por medio de paneles solares, y re distribuir esa carga para otras zonas. Hay que buscar soluciones, las personas que tienen aire acondicionado piensan mucho si tener la comodidad de no aguantar calor o aguantar y no desajustar su presupuesto; no es un lujo es una necesidad, a lo cual tenemos derecho de sentirnos cómodos, los que tienen la posibilidad claro está. Al final hace falta que las autoridades brinden declaraciones del por qué de los incrementos. Hay un claro boicot con la empresa, pero al final los de abajo y como ha sido siempre somos los que pagamos los platos rotos, las tensiones eléctricas están bajas en cuanto a generar su potencia, mientras que la de los usuarios muy altas cada vez que viene el recibo de la energía bien cargado y hay que buscar como pagarlo porque sino rápido cortan el servicio.