Cartas al editor

Después de cumplirse hoy justamente 200 años en que nos liberamos de España, pero aún sometidos a la violencia, la miseria y la ignorancia, estamos cada día más cerca de quedarnos sin patria, pues el proyecto de las ZEDE ya inició su marcha, y en este año de elecciones, los políticos tradicionales siguen vendiendo una imagen de patriotas, del diente al labio solamente.



La verdad no es que esto sea negativo, pero son más las cosas por las que se debe reclamar, y no estar celebrando que tenemos un nuevo billete de 200 lempiras, por ejemplo, el alegrarse por eso solo denota la falta de conocimientos de aquellos que dicen que es muy bonito, pero que ignoran la inflación y la devaluación de la moneda que eso representa.



¿Podemos celebrar que en 200 años nos hemos convertido en el país más pobre, después de Haití, en Latinoamérica? Obvio no, si somos conscientes claramente, pero muchos siguen sumergidos en el pensamiento de la miseria y la mendicidad al que por años nos han acostumbrado.

Héroes nacionales hasta los momentos, solamente algunos de los que están en nuestros billetes: Cabañas, que murió en la pobreza por ser honrado; Morazán, un visionario y valiente general; Valle era sabio, pero no quería firmar el acta, eso muy pocos lo saben; Lempira, un aguerrido que defendió su pueblo con flechas solamente, y puso a temblar a los españoles que andaban a caballo, pero de esos próceres que quieran dar su vida por la patria, que quieran dejar de lado sus intereses personales, creo que ya no hay, o el sistema los tiene atados de manos y pies, no podemos sentirnos libres en un país en donde pocos conocen la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo cuando en 200 años nos siguen robando la patria, y peor aún, están vendiendo a pedazos nuestra nación.



¿Entonces qué celebramos, o somos parte también del engaño?