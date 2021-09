Cartas al editor

Nos pasamos la mayor parte del día en el trabajo, resolviendo problemas. Pero olvidamos que muchas de las herramientas que utilizamos para resolver problemas en el trabajo también pueden ser muy útiles en nuestra vida personal.



Resolver problemas de la vida personal sigue un proceso similar al de los negocios. Existen ciertas prácticas que puedes utilizar para mejorar la forma en que manejas las tareas en tu vida personal, como crear procesos o apartar tiempo para enfocarte en resolver el asunto. Aunque a veces olvido aplicar la misma disciplina que utilizo en el trabajo en mis problemas personales, he descubierto que, cuando sí aplico esa disciplina, obtengo grandes resultados.



Lo primero que debes hacer para resolver un problema es darle la debida atención. De la misma forma en que te has encargado de muchos otros problemas en el trabajo, también puedes hallar una buena respuesta para este desafío. La dificultad en la que quieres trabajar puede estar justo enfrente de ti, como liberar espacio en tu teléfono.



También puede ser menos obvio, como los gastos ocultos de pasar demasiadas horas en una tarea, como ir de compras al supermercado. Utiliza tu calendario.



Así como sueles programar reuniones de trabajo, también puedes programar tiempo para trabajar en un asunto personal. Claro, no nos podemos dar el lujo de dedicar ocho horas al día en un asunto pendiente, pero una o dos horas a la semana harán una gran diferencia en tu vida personal.



A veces, las mejores soluciones vienen de las personas a nuestro alrededor, aquellas que se han enfrentado a los mismos problemas y han descubierto qué es efectivo y qué no. Estas personas tienen muchas respuestas, especialmente si viven en tu ciudad. Sin embargo, otros problemas son únicos, e investigar es entonces la mejor opción.