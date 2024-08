Cultivo de salmón genera oposición por daños en los ecosistemas

Antezana no comparte ese optimismo. Es difícil evaluar el daño a los ecosistemas costeros de Chile, dijo, porque nunca se han realizado estudios de referencia que monitorearían los efectos de la salmonicultura.

Debajo del agua, jaulas de red de alta densidad están repletas de miles de salmones. Granjas como esta son comunes en Los Lagos, la principal región de acuicultura de Chile. Pero los peces no son endémicos de este lugar, y muchos ambientalistas y activistas tienen mucho tiempo de quejarse de que las granjas están dañando los ecosistemas y amenazando la fauna nativa.

No muy lejos en el agua, una franja de pequeños objetos rectangulares se extiende sobre el mar, balanceándose ligeramente con la marea. Antezana sabe lo que hay debajo de la superficie: una granja de salmón.

Al atardecer en Quinchao, la isla natal de Tarsicio Antezana en el sur de Chile, el mar está sereno —excepto por una cosa que Antezana, un oceanógrafo jubilado, no puede ignorar.

Felipe Cabello, profesor de microbiología e inmunología en el Colegio Médico de Nueva York, dijo que ni Chile ni Estados Unidos (un importante importador de salmón de cultivo chileno) analizan la carne en busca de bacterias. Si alguna bacteria tuviera genes resistentes a los medicamentos, podrían transferirse al tracto intestinal de los humanos y transmitir resistencia a los antibióticos.

Seafood Watch, del Acuario de la Bahía de Monterey y una autoridad mundial en productos pesqueros sostenibles, ha aconsejado a los consumidores desde el 2014 que eviten la mayoría del salmón cultivado en Chile, citando la dependencia de la industria en los antibióticos. Durante los últimos cinco años, la organización sin fines de lucro ha estado trabajando con grupos industriales chilenos para reducir a la mitad el uso de antibióticos para el próximo año. Pero los datos más recientes muestran que la cantidad de antibióticos utilizados en el 2022 fue mayor que cuando comenzó la mancuerna.

Con la presión sobre la industria para reducir los antibióticos, Magallanes, una región en el sur de la Patagonia, tiene un atractivo considerable. Clément argumentó que las aguas más frías de la región limitarían los brotes de enfermedades, facilitando la reducción del uso de antibióticos.

Pero algunos investigadores y activistas afirman que el cultivo de salmón en Magallanes podría tener consecuencias catastróficas para los ecosistemas y la salud humana.

Antezana ha visto de primera mano los montones de basura y desechos de pescado que abandonan las empresas salmoneras en Los Lagos cuando se van. La basura permanece meses allí y, en algunos casos, dijo, sólo la indignación de los residentes obligó a las empresas a limpiar. “Todo eso seguirá a las granjas hacia el sur”, dijo Antezana.

Leticia Caro, de la comunidad indígena kawésqar, dijo que ha visto los efectos devastadores de la industria del salmón en el territorio ancestral de su pueblo en Magallanes. Describió la contaminación del fondo marino, la pérdida de especies de peces endémicos de las que depende su comunidad para alimentarse y el vertido de desechos industriales en las zonas de pesca.

Los políticos chilenos han debatido si congelar o limitar las licencias para nuevas granjas en las aguas más al sur.

“Desafortunadamente, no tengo muchas esperanzas”, dijo Antezana. “Eso no significa que me daré por vencido”.

