¿Cuánto cuesta asistir a ceremonia de Juegos Olímpicos de París 2024?

Por Liz Alderman

PARÍS, FRANCIA.- La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 promete ser espectacular: sobre las brillantes aguas del Sena, una flotilla de barcazas transportará a unos 10 mil atletas hasta el pie de la Torre Eiffel, mientras casi medio millón de espectadores bordean unos 6 kilómetros de ruta para vitorear el evento.

Pero buena suerte para conseguir alguno de los 100 mil boletos para estar sentado al frente y al centro de la fiesta. La mayoría está agotado —y los pocos que quedan cuestan la friolera de 2 mil 700 euros, unos 2 mil 930 dólares cada uno.

Las entradas para ver otro evento olímpico popular, los clavados masculinos en plataforma de 10 metros, ahora sólo están disponibles a través de paquetes de hospitalidad de servicio especial a partir de 875 euros, o las finales de gimnasia artística femenina, un eterno favorito del público: alrededor de mil 799 euros.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de París fijaron un objetivo ambicioso para lo que han llamado los Juegos del Pueblo, prometiendo hacer el evento accesible.

Pero prepárate para pagar. Seis meses antes de que la antorcha olímpica brille en la Ciudad de la Luz este verano, el precio para entrar a las competencias deportivas más demandadas, sin mencionar el precio del alojamiento y el transporte, ha aumentado.

Muchos hoteles y departamentos en renta han duplicado o triplicado sus tarifas habituales de verano (un promedio de mil euros la noche, en lugar de 300 euros), y algunos las han quintuplicado. Las tarifas aéreas están aumentando rápidamente. El precio de un boleto del Metro de París está duplicándose temporalmente. Hasta el Museo del Louvre y el Palacio de Versalles han aumentado las tarifas de entrada.

No te desanimes si aún no has reservado. Los Juegos, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto, aún tienen algunas ofertas de boletos para competencias con gran público, como futbol y basquetbol. También siguen disponibles boletos para los Juegos Paralímpicos, del 28 de agosto al 8 de septiembre. Y algunos precios podrían empezar a bajar ya que se acerque la fecha de los Juegos.

París es como un joyero: deslumbrante, pero compacto. Al esperarse alrededor de 15 millones de visitantes y apenas 85 mil habitaciones para huéspedes, los hoteleros están aprovechando al máximo la enorme demanda. Lo mismo están haciendo los parisinos: muchos huirán de la ciudad y rentarán sus departamentos a precios elevados. Los precios promedio de Airbnb para las fechas olímpicas han superado los 500 euros la noche.

Alrededor de 7 millones de boletos han sido comprados desde que se pusieron a la venta hace aproximadamente un año en el sitio web de venta de boletos de París 2024. Pero aún puedes conseguir entradas para eventos, especialmente deportes de equipo en lugares fuera de París, incluyendo el futbol en el estadio de St.-Denis con capacidad para 80 mil 700 personas.

Tony Estanguet, presidente del comité organizador de París 2024, ha defendido los precios y dicho que las entradas son más baratas que las de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Una vez en París, mentalízate para cómo transportarte. Los organizadores de los Juegos Olímpicos quieren reducir la huella de carbono de los Juegos y grandes áreas de la Ciudad estarán cerradas a los autos. Los organizadores están enfatizando caminar y usar bicicletas y el transporte público.

“Este momento es único”, dijo Estanguet. “No lo volverás a ver y no te decepcionarás”.

