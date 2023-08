JALISCO, MÉXICO.- Tenía la esperanza de que su hijo se convirtiera en ingeniero muy pronto, pero un hecho atroz le arrebató la posibilidad de verlo brillar en esta y otras áreas. Todavía no tiene un cuerpo qué sepultar, pero el padre de Roberto Olmeda sabe que no volverá a ver a su hijo con vida.

Roberto, de 20 años, era un joven alegre, con una enorme sonrisa y barba poblada, que disfrutaba del boxeo cuando no estaba desarrollando sus tareas de la carrera que cursaba en la Universidad de Guadalajara.

Se supo que viajaban en dos vehículos de su propiedad y que uno de los automotores fue hallado la mañana del sábado 12 de agosto, abandonado y con las puertas cerradas, pero aunque no había rastro de los chicos, el carro no presentaba signos de violencia. En ese momento sus familiares supieron que las cosas no estaban bien y comenzaron a pedir ayuda para encontrarlos.

Una denuncia ante la Policía, anuncios de búsqueda en redes sociales y hasta peticiones a sus posibles captores en entrevistas con medios de comunicación fueron parte de las acciones de los desesperados parientes de los cinco jóvenes, que eran amigos desde la infancia, aunque cada uno tomó rumbos diferentes.

Diego, trabajaba como herrero en el taller de su padre, Dante era ciclista profesional y empleado de un restaurante, Jaime era albañil y Uriel se dedicaba a practicar boxeo con Roberto.