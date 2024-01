Violencia en Ecuador: graban ahorcamiento de guardia en prisión

En los videos, que no compartiremos por respeto a nuestros lectores, se muestra cómo los delincuentes asesinan en vivo a los rehenes, quienes en sus últimas palabras ruegan a las autoridades acceder al diálogo con los criminales.

“Presidente, o dialogamos, o la guerra hijo de p.... Vamos a comenzar a matar a todos los policías y funcionarios dentro y fuera de las cárceles, con video y todo”, dice un hombre detrás de una cámara mientras el funcionario penitenciario muere agónicamente.

Tras la horrenda ejecución, uno de los agentes pide al presidente Daniel Noboa parar con las medidas tomadas ante la escalada de violencia que estremece a Ecuador.

“Señor presidente, Daniel Noboa, tenga la amabilidad, por favor, no están pidiendo nada malo, lo único que están pidiendo es que sea abierto al diálogo, señor presidente, todos nosotros somos seres humanos que necesitamos que usted tenga la amabilidad de escuchar a estas personas que solamente quieren hablar con su persona, no permita que esto siga así con esta matanza contra nosotros, nosotros no tenemos la culpa de sus malas decisiones”, dijo entre lágrimas y una notoria zozobra el funcionario.