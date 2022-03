Ucrania advierte “catastrófica” situación de Mariúpol antes de las negociaciones

Muchos en Ucrania sospechan que Rusia podría usar las conversaciones como una oportunidad para reagrupar fuerzas y resolver graves problemas tácticos y logísticos en sus fuerzas militares.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la primera ronda de conversaciones cara a cara desde el 10 de marzo, y que probablemente empezarán el martes en Estambul (Turquía), deberían traer paz “lo antes posible”.

La “neutralidad” de Ucrania y el futuro estatus del Donbás, dos de las exigencias planteadas por Rusia, podrían estar en el centro de las conversaciones de Estambul. Las delegaciones debían llegar este lunes a la ciudad turca.

Según Zelenski, la cuestión de la “neutralidad” se está estudiando “cuidadosamente”.

“Entendemos que es imposible liberar todo el territorio por la fuerza, que eso podría significar una Tercera Guerra Mundial, eso yo lo entiendo totalmente”, indicó Zelenski.

Pero, aludiendo a sus líneas rojas en la negociación, añadió: “La soberanía de Ucrania y su integridad territorial no están en duda. Garantías efectivas de seguridad para nuestro Estado son obligatorias”.

Por su parte, Putin ha evitado ser preciso sobre las metas de la invasión, señalando solo que quiere “desmilitarizar” y “desnazificar”, pero no ocupar a Ucrania.

Analistas esperan que esa vaguedad le brinde espacio para aceptar un acuerdo, atribuirse una victoria y terminar la guerra.

El encuentro de Estambul sigue al del 10 de marzo en la ciudad costera de Antalya, también en Turquía, donde se reunieron el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. La cita, sin embargo, no desembocó en ningún acuerdo de alto el fuego.

Este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que es “importante” que se reanuden los contactos cara a cara, después de que en las anteriores no se alcanzaran “avances significativos”.

Por otro lado, Lavrov apuntó que un encuentro entre Putin y Zelenski sería “contraproducente” y que estaría condicionado a la adopción de las exigencias de Moscú.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se negó este lunes a retractarse de haber dicho que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “no puede permanecer en el poder”, porque afirma que expresaba “indignación personal” y no “una política” a favor de un cambio de régimen.

“No me retracto para nada (...) Quiero dejar claro que no estaba ni entonces ni ahora articulando un cambio de política. Estaba expresando la indignación moral que siento, no me disculpo por mis sentimientos personales”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

Entretanto el Kremlin sigue ejerciendo presión sobre las voces críticas a la invasión. El lunes, el diario independiente Novaya Gazeta anunció que suspendía su publicación hasta que termine la operación militar.