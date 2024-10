Toma de posesión de Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México

1

Ciudad de México, México.- Claudia Sheinbaum toma posesión este martes -1 de octubre- como la primera mujer presidenta de México para el sexenio de 2024 a 2030, en una ceremonia en la Cámara de Diputados, a la que asisten una veintena de mandatarios de otros países.

2

En la toma de protesta, como se le dice en México, al acto protocolario de investidura, debe pronunciar las siguientes 61 palabras: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”.