Testigo de accidente de helicóptero: “pasaron por encima de la casa y ligerito estaba el golpe”

El hombre identificado como Mario Hernández Castro relató que eran alrededor de las 7 de la noche cuando escuchó a la aeronave. “Nosotros estábamos acá, y cuando venía el helicóptero bajito ahí, a mí me extrañó, porque esto no es ruta de aviones, pues”.

“Ahí se tapó en ese cerro y aquí jamás se había metido un helicóptero. Yo le miré venir bajito allí, me salí corriendo con la lámpara que tenía en la mano y les indiqué, que se levantara, que se elevara, venía muy bajito, pero no me entendieron”, amplió el hombre sobre su reacción al notar que la aeronave iba muy cerca del suelo.

Hernández Castro contó que aunque les hizo señas no le entendieron y solo segundos después se habían estrellado. “De ahí se pasaron por encima de la casa y ligerito estaba el golpe allí. Ligerito, ligerito, estaba el gran estruendo”.

Junto a cuatro vecinos, don Mario corrió hacia el sitio donde se escuchó el estruendo. “Con mi esposa y dos más nos fuimos a buscarlos, pero no pudimos subir el cerro, entonces ya nosotros no pudimos hacer nada, sino que lo que hicimos fue venirnos de regreso, porque no podíamos hacer nada”. El hombre alertó a las autoridades que rápidamente llegaron a la zona.