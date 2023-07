Y es que Christine Chávez , de 27 años, no tenía hogar y vivía en las calles desde hace algún tiempo, a causa de sus adicciones, por lo que solía aprovechar la grama del parque para dormir.

Cuando ella estaba durmiendo, una podadora gigante que realizaba trabajos de jardinería le pasó por encima, causándole mucho sufrimiento y la muerte casi de inmediato. Se cree que quien se encargaba de la podadora no sabía que ella estaba ahí.

El padre de Christine, Cristóbal, dijo que “se me quebró la voz y empecé a llorar. Yo la recuerdo como una muchachita buena”, aseguró el padre de Christine días después de su muerte.

Además, la familia de la joven de origen mexicano no está conforme con lo que la Policía de Modesto consideró se trata de un accidente.

“Fue de una forma muy absurda. Algo que no puedes creer. Me da la impresión de que a mi hija la mataron. A un ser humano lo vas a ver a 30 o a 40 pies si está acostado ahí. No porque sea una persona que vive en la calle la vas a asesinar”, agregó.

Por otro lado, la familia de la joven lamentó haber recogido restos del cuerpo de Christine en la zona y solicitaron que si el operario de la podadora es el responsable, enfrente todo el peso de la ley.