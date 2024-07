Maduro responde a Milei y lo llama “bicho cobarde” tras reelegirse en Venezuela

“Milei, no me aguantas un round... bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round, eres un fascista, ya este pueblo dijo no al capitalismo salvaje, no al fascismo, y desde Caracas hoy digo no a Milei, no al nazi-fascista de Milei”, expresó Maduro en actitud desafiante contra el presidente de Argentina.

Posteriormente, el reelecto mandatario venezolano imitó el acento argentino en tono de burla para cantar un cántico hecho por sus simpatizantes en las afueras del Palacio de Miraflores.

“Milei, basura vos sos la dictadura. Milei, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo, además y estúpido”, dijo el líder chavista.

“¿Cómo se puede tomar en serio a un estúpido, fascista como ese, un sociópata, sádico, que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina?”, agregó en relación con la polémica con Javier Milei, a quien a lo largo de su campaña cuestionó fuertemente.