Guatemala, ¿caso perdido?

Óscar Platero: Guatemala enfrenta un grave problema de criminalidad. El crimen organizado nos amenaza desde varias vertientes y tiene una dimensión transnacional y lo hace a través del tráfico de migrantes, de las pandillas, del sicariato, del narcotráfico...También tenemos los asesinatos selectivos y otras formas de delincuencia organizada que nos amenazan. La sociedad guatemalteca está bajo permanente amenaza. Por no hablar, de ese flagelo que significa para Guatemala la corrupción.

O.P.: Aquí en Centroamérica había un divorcio entre la seguridad interior y la defensa nacional del país y, sin embargo, nosotros creemos, y eso lo hemos plasmado en nuestro plan de gobierno, que debe haber una sinergia, una suerte de coordinación entre los ministerios que se ocupan de la defensa nacional y el del Interior, que aquí en Guatemala se llama de Gobernación. Ambos ministerios deben actuar en la misma dirección y coordinadamente en la lucha contra el crimen. de una forma planificada y coherente. Como parte de ese proceso de recuperación de la seguridad ciudadana para todo el país somos conscientes de que tenemos que reestructurar nuestro sistema penitenciario, que es igual de poco efectivo que en otros países de nuestra región. Tenemos un sistema penitenciario corrupto, con una estructura decadente y obsoleta, y que no sirve para los fines que demanda la sociedad y para los que fue creado. Es un sistema que ya no se utiliza en el primer mundo y que simplemente no funciona. Hacen falta nuevas instalaciones y estructuras penitenciarias, un sistema modular y satelital más moderno. Por otra parte, hay que insistir en que los nuevos miembros del servicio penitenciario deben tener una formación adecuada y una capacitación a la altura de las misiones que tendrán que desempeñar.

R.A.: ¿Cómo se puede enfrentar al flagelo del narcotráfico, qué instrumentos se deberían utilizar?

O.P.: Nosotros llevamos tres décadas padeciendo la presencia criminal de los carteles mexicanos de la droga que sustituyeron a los colombianos. Son carteles que se mutan, que pasan de unas drogas a otras, ahora trafican con el fentanilo, que es una nueva amenaza para la región y los Estados Unidos. La caída de Pablo Escobar y el final de los carteles de Cali y Medellín, que provocó que este tráfico se trasladara hacia el norte, hacia México, tuvo una gran influencia en nuestro país. En Guatemala se detecta una fuerte presencia del Cártel de Sinaloa y el de los Zetas, con una actividad muy fuerte en el pasado, más tarde derrotado por la acción coordinada de las fuerzas de seguridad de nuestro país y también de México.