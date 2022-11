Estafadora de fans de Daddy Yankee se entregó a la policía pero la dejaron ir ¿Por qué?

LIMA, PERÚ.- Reconoció públicamente haber estafado a miles de personas que deseaban ir al concierto de Daddy Yankee en su última gira, pero continúa libre, pese a haberse entregado.

Eso es lo último que se supo de Pamela Cabanillas, la joven peruana de 18 años que habría vendido entradas falsas para el esperado concierto del cantante puertorriqueño y que es acusada por las autoridades de su país de liderar una red denominada “Los QR de la estafa”.

Según los reportes policiales, Cabanillas vendió entradas falsas a más de siete mil personas y logró obtener una ganancia de más de dos millones de soles, con los cuales huyó hacia Europa tras saberse descubierta.

VEA: ¿Quién es Pamela Cabanillas y cómo estafó a miles de personas en concierto de Daddy Yankee?

Desde diferentes perfiles que creó en las redes sociales, Pamela comunicó a sus seguidores que estaba en Italia e incluso dio detalles de cómo había gastado el dinero, comprando zapatos, ropa y comida cara.

Luego, incluso concedió una entrevista a un canal de Perú, donde dijo que no sería posible devolver el dinero, pues lo había gastado todo.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, indicó, con un tono de voz sereno.