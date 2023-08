Departamento del Trabajo de Estados Unidos denuncia un aumento de niños migrantes explotados

La agencia se comprometió a reforzar el cumplimiento de la ley y crear un grupo especializado en trabajo infantil en febrero, días después de que The New York Times informara que menores no acompañados estaban siendo obligados a realizar algunos de los trabajos más extenuantes del país.

El Times descubrió casos de adolescentes de 12 años que trabajan en la construcción, jóvenes de 13 años que lavan sábanas de hoteles y otros de 15 años que empacan Cheerios durante la noche. Las autoridades entregaron a un chico a un hombre en Florida que prometió inscribirlo en la escuela, pero en cambio lo amenazó para exigirle dinero. El individuo escribió: “No te metas conmigo. No significas nada para mí”.

El sistema de refugios del HHS entregó estos menores a patrocinadores. Se supone que la agencia debe vincular a los niños con adultos responsables. A medida que más y más menores comenzaron a ingresar al país después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, su gobierno incrementó la presión para que la institución asignara lugares de acogida a los menores con mayor rapidez. Eliminó protecciones que habían estado vigentes durante años, incluidas algunas verificaciones de antecedentes, y Becerra exhortó a los miembros del personal a actuar con la misma velocidad que una línea de ensamblaje de Henry Ford.