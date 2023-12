Condenan a 8 años de prisión a diputada indígena en Nicaragua

Asimismo, mencionó que su madre no tenía ningún abogado defensor, pues “cuando la arrestaron el primer abogado fue y le dijo que si quería conservar su carnet de abogado que no se metiera en lo que no le importaba”.

Además, reveló que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba de los delitos que se le imputaban a Henríquez. “Ella tiene derecho a la defensa, pero ellos lo hicieron como un juicio exprés ahí adentro y así rápidamente la condenaron”.

Denunció que “ella dice que buscaron evidencias pero no lograron. Al momento que la detuvieron ella no tenía su teléfono celular. Ella no tiene, ellos no tienen acceso a nada, a ninguna información de ella porque no cometió ningún delito y están haciendo su gusto y antojo”.