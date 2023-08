Chandrayaan-3 llega con éxito a la Luna; India es el cuarto país en conquistar la Luna

BANGALORE, INDIA .- Una nave india no tripulada alcanzó con éxito este miércoles la Luna, cerca de su polo sur, escasamente explorado, en lo que el primer ministro del país calificó de “día histórico”.

“India aspira a la Luna”, titulaba en portada el diario The Times of India este miércoles. “Es el día para la Misión Luna”, decía el The Hindustan Times.

No fue una tarea fácil. Un intento previo de India fracasó en 2019 y, hace apenas unos días, la primera misión rusa a la Luna en casi 50 años terminó estrellada en la superficie.