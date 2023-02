Candidato a la presidencia de Paraguay desata polémica al tildar de “haraganes” a los argentinos

ASUNCIÓN, PARAGUAY.- Un candidato presidencial en Paraguay desató una polémica por declaraciones en las que puso a Argentina como ejemplo de lo que “está mal”, durante un acto de campaña antes de las elecciones generales del 30 de abril.

Santiago Peña, aspirante a la presidencia paraguaya por el oficialista partido Colorado, tildó a los vecinos argentinos de haraganes en un evento sobre el mercado laboral celebrado el miércoles.

“Yo quiero un Paraguay donde no haya gente sin trabajar. Hay mucha gente que no quiere trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina no quieren trabajar. Es una realidad y eso está mal. No tenemos que llegar a eso”, expresó Peña.