Ana se convierte en tormenta tropical tras dejar lluvia y vientos en el Atlántico

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La tormenta tropical Ana se alejaba de Bermudas el domingo después de llevar lluvia y viento a la isla en el Océano Atlántico, dijeron meteorólogos.



Ana se encontraba 690 kilómetros (425 millas) al noreste de Bermudas, con vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros (45 millas) por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami, en su reporte de las 11 de la mañana. La tormenta se movía hacia el nordeste a 22 kilómetros (14 millas) por hora.



Ana se formó el sábado por la mañana como tormenta subtropical y después pasó a tormenta tropical el domingo, según los expertos. El centro de huracanes prevé que la tormenta se disipará para el lunes.

No se emitieron alertas ni advertencias por la tormenta, que no amenazaba a tierra.



Ana es la primera tormenta con nombre del año en el Atlántico, aunque la temporada inicia oficialmente el 1 de junio. Los meteorólogos esperaban que la temporada de 2021 fuera activa, aunque no tanto como la histórica temporada de 2020.

