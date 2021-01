Grupos pro Trump quieren protestar en juramentación de Biden

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Partidarios del presidente Donald Trump están entre un puñado de grupos que han solicitado permisos para realizar protestas durante la investidura de Joe Biden, pero parece improbable que su petición sea aprobada, pues el Servicio de Parques Nacionales está restringiendo las manifestaciones como parte de estrictas medidas de seguridad.



El SPN dio a conocer detalles el viernes de las cinco solicitudes de permisos que había recibido para realizar protestas. Entre ellas está la de un grupo llamado “Let America Hear Us, Roar For Trump” ("Que Estados Unidos nos escuche, rugir por Trump").



Mike Litterst, vocero del SPN, le dijo a The Associated Press que el grupo partidario de Trump “no había respondido a nuestros repetidos intentos de contactarlos y organizar una reunión con relación a su solicitud, y por lo tanto es improbable que se emita su permiso”.



El Departamento del Interior, del que depende el SPN, había rechazado exhortaciones de la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, y de otras personas para que simplemente cancelara todos los permisos para manifestarse, después de que un mitin de Trump el 6 de enero derivó en un ataque contra el Congreso y los legisladores. Pero Litterst dijo que se había aprobado que dos grupos efectúen pequeñas manifestaciones en sitios específicos, un par de organizaciones de izquierda llamadas D.C. Action Lab y Answer Coalition.



Jeff Reinbold, supervisor del SPN para el complejo de monumentos National Mall, dijo el viernes que los dos grupos autorizados habían accedido a que sus protestas tengan menos de 100 participantes. Cada grupo será revisado con magnetómetros y escoltado por la Policía de Parques Nacionales al sitio permitido, “y luego tendrán la capacidad de expresar sus derechos garantizados en la primera enmienda” constitucional, señaló Reinbold.



El servicio de parques cerró el viernes el National Mall al público en general hasta que concluya la juramentación de Biden el miércoles. Miles de efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en la capital del país.