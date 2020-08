Muere Robert Trump, hermano menor del presidente Trump

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El hermano menor del presidente Donald Trump, Robert Trump, un empresario conocido por su estabilidad y coherencia que parecían casi incompatibles con el nombre de la familia, falleció el sábado en la noche tras ser hospitalizado en Nueva York, informó el mandatario en un comunicado. Tenía 71 años.



El presidente visitó a su hermano el viernes en un hospital en la ciudad de Nueva York después que funcionarios de la Casa Blanca revelaran que había enfermado de gravedad. No se ha revelado la causa de su muerte.



“Con enorme pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció en paz esta noche”, indicó el presidente en un comunicado. “No sólo era mi hermano, era mi mejor amigo. Se le extrañará enormemente, pero nos encontraremos otra vez. Su recuerdo vivirá para siempre en mi corazón. Robert, te amo. Descansa en paz”.



El menor de los hermanos Trump mantenía una relación cercana con el presidente de 74 años y, tan recientemente como en junio, presentó una demanda legal a nombre de la familia Trump que infructuosamente intentó impedir la publicación de un libro revelador de la sobrina del mandatario, Mary.



De acuerdo con reportes, Robert Trump fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos durante varios días ese mismo mes.



Por mucho tiempo empresarios, Robert y Donald tenían personalidades sorprendentemente distintas. Donald Trump llegó a describir a su hermano menor como “mucho más tranquilo y relajado que yo” y “el único tipo en mi vida a quien he llamado ‘cariño’”.



Robert Trump inició su carrera en Wall Street trabajando en finanzas corporativas pero luego se incorporó a los negocios de la familia, administrando la compañía controladora de bienes raíces como alto ejecutivo de la Organización Trump.



“Cuando trabajó en la Organización Trump, se le conocía como el Trump agradable”, dijo Gwenda Blair, una biógrafa de la familia Trump, a The Associated Press. “Robert era el tipo de persona que trataría de intervenir en caso de un problema”.



Robert Stewart Trump nació en 1948, el menor de los cinco hijos de Fred Trump, promotor inmobiliario de la ciudad de Nueva York.